Le bilan tactique de l'Euro 2020

Après un Euro qui s'est terminé dans le sens du jeu, l'heure est aux premiers bilans et aux enseignements tactiques d'une compétition marquée par plusieurs tendances, dont l'émergence de pistons de différents profils, mais aussi plusieurs promesses, de la grâce de Pedri à un Danemark qui a envoyé un message brillant.

L'équipe : l'Italie

Calcio 1, calcul 0

Le jeu a toujours été au centre du projet, du pied du col à son sommet. Avant de défier l'Angleterre à Wembley en finale de cet Euro 2020, Roberto Mancini insistait ainsi sur son vœu le plus cher :Verdict ? Sur la dernière marche, et pour la première fois de la compétition, lesont cédé sur un point jusqu'ici fil directeur de leur parcours : la mise sous silence de leurs adversaires. Dimanche, laa su rapidement inverser le rapport d'une rencontre mal embarquée face à une Angleterre qui avait décidé de modifier sa structure - passage à un 5-2-3 qui permettait structurellement de prendre l'avantage sur la largeur face au 4-3-3 en phase défensive de l'Italie, ce qui a été récompensé par l'ouverture du score précoce de Luke Shaw (2) -, mais qui n'a jamais pu en profiter sur la longueur de cette finale, faute de pouvoir conserver durablement le ballon (65% de taux de possession pour les hommes de Mancini sur la première période, 70% sur la seconde). Ainsi, l'Italie a rapidement pris le contrôle de la quatrième finale d'Euro de son histoire, n'a jamais laissé l'Angleterre avoir de réels temps forts et, après un premier acte où elle a avant tout vu son animation offensive reposer sur les exploits de Chiesa, a pu revenir au score grâce en partie à un changement décisif : la sortie d'Immobile, inadapté à jouer dans les petits espaces pour réaxer Insigne et ajouter ainsi de l'imprévisibilité à ses vagues. Au bout, peu de débat sur l'équilibre de ce sommet : 19 tirs à 6 pour l'Italie (6 tirs cadrés à 2) et 2,3xGà 0,4 en faveur de laGênée par le rôle de Kane en première période (27 ballons touchés lors des 45 premières minutes, 19 sur les 75 suivantes), qui a pu rappeler - même si le rôle de l'attaquant de Kane a été bien différent Lire la suite de l'article sur SoFoot.com