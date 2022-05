Le bilan d'une saison de Ligue 1 plaisante et réussie

La prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain a volé la vedette à la dernière journée d'une merveilleuse saison de Ligue 1. Si l'attaquant parisien en a été la star absolue, il ne faut pas oublier les autres artistes ni les équipes qui ont contribué au spectacle.

La prime au spectacle

Il n'existait pas de timing parfait, mais l'épilogue du feuilleton consacré à l'avenir de Kylian Mbappé a volé la vedette à une dernière journée de Ligue 1 qui s'annonçait passionnante, et qui l'a été. En officialisant la prolongation de son aventure avec le Paris Saint-Germain près d'une heure avant le coup d'envoi du multiplex dans un Parc des Princes comblé, le champion du monde est définitivement devenu l'attraction d'une soirée rappelant que le foot appartient de plus en plus aux joueurs, ou plutôt aux stars. Le numéro 7 parisien a mérité ce statut après avoir porté un PSG décevant collectivement sur ses épaules en survolant un championnat dont il a terminé meilleur buteur (28 réalisations), meilleur passeur (17 offrandes) et bien sûr meilleur joueur. Mbappé n'est cependant pas l'arbre qui cache une triste forêt, mais plutôt la tête de gondole d'une saison qui n'aura pas seulement été belle grâce à lui.Ceux qui jugeront la qualité de cette cuvée 2021-2022 en se basant sur le classement et l'écart de points entre le champion et son dauphin marseillais (15) auront tout faux. Personne n'a découvert cette année que le PSG et les autres ne vivaient pas dans le même monde - il suffit de jeter un coup d'œil aux masses salariales -, et qu'un exploit comme celui de Lille la saison dernière n'en appelait pas nécessairement un autre dans la foulée. Cette absence de suspense pour le titre ne doit pas occulter tout le reste, et surtout pas que l'on a assisté à la meilleure saison de Ligue 1 depuis une éternité en termes de jeu et de plaisir. La preuve d'abord par les chiffres avec un total de 1067 buts marqués, le plus élevé depuis l'exercice 1982-1983 (1090 buts) et la troisième fois depuis le début du siècle que la barre des 1000 pions est franchie (1033 en 2017-2018 ; 1049 en 2020-2021). Les mauvaises langues diront que les défenses et les gardiens n'ont pas toujours brillé, les autres répondront que c'est plutôt le fruit d'une évolution philosophique globale salutaire pour notre championnat.À une époque pas si lointaine, le dimanche soir était un moment presque déprimant, celui de faire le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com