Le Betis séduit

Vainqueur de Levante ce dimanche (2-4), le Betis poursuit sa folle course en haut de tableau. Confortablement installés au troisième rang d'une Liga extrêmement serrée, les Verdiblancos entrevoient doucement le rêve d'une qualification en Ligue des champion. Retour sur un club en pleine forme, guidé par Manuel Pellegrini et Nabil Fekir.

La marche du Fekir

Qui aurait pu imaginer cela, à peine deux ans en arrière ? À l'orée de l'année 2020, le Betis arrachait un maintien poussif au terme d'une campagne achevée en quinzième position l'ayant vu griller deux entraîneurs : Rubi et Alexis Trujillo, alors intérimaire. Quelques mois plus tard, voilà les Vert et Blanc tout en haut de la pyramide Liga. Grâce à l'honorable Manuel Pellegrini, au beau jeu, à certains hommes de base et à un Nabil Fekir retrouvé.S'imposer comme un élément essentiel, quand le niveau supposé du club ne joue pas en sa faveur et que les blessures à répétition pourrissent une belle progression : Nabil Fekir y est parvenu. Double buteur ce dimanche après-midi sur la pelouse de Levante (2-4), l'international français a une nouvelle fois apposé sa patte sur le succès du Betis. Auteur de neuf buts et sept passes décisives en championnat, l'ex de Ligue 1 n'a jamais semblé aussi prépondérant depuis son départ de l'OL. Et pour cause : totalement libre dans sa position de meneur de jeu, le numéro 8 s'est mué en véritable chef d'orchestre au service d'une formation dont il a appris à maîtriser les rouages et aboutir à une résultante vite simplifiée. Sur ses 29 parties disputées cette saison, Fekir en aura effectivement démarré l'intégralité dans ce rôle d'électron libre. Mieux : en élargissant la focale et depuis l'arrivée de Manuel Pellegrini (67 matchs), l'ancien Lyonnais n'a été aligné qu'à six reprises dans un rôle de joueur de couloir ou d'avant-centre.Des chiffres bruts et théoriques, qui traduisent néanmoins la liberté laissée au joueur de 28 ans tacitement "autorisé" à ne pas faire les efforts défensifs et soutenu jusqu'en conférence de presse par son entraîneur-protecteur :, s'émouvait en effet Pellegrini au sortir d'une défaite à Bilbao (3-2), le 19 décembre dernier.Un avis tranché, mettant en lumière Lire la suite de l'article sur SoFoot.com