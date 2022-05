Le best of des buts amateurs du week-end du 7 et 8 mai 2022 !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants :1/ Espoir Football Club DB2S vs FC Boutonnais (U17 R2)Si le nom de son club ressemble à un code wifi, l'attaquant du EFC DB2S est plutôt dans l'installation de clim. Après une tentative de plaquage du défenseur du FC Boutonnais, l'ailier droit de l'EFC DB2S se relève et dépose un magnifique centre au point de penalty. Un caviar pour le numéro 8 qui glisse la ballon dans le petit filet droit. Entre la finition et le bruit strident du vuvuzela pendant la célébration, tout y est.2/ Saint-Paul Sport vs La Brède FC (U14 R2)Juninho a perdu son poste à l'OL, mais aussi une grosse trentaine d'années. Son alter ego de treize ans nous a gratifié d'un magnifique coup-franc ce week-end, en faveur de Saint-Paul Sport en U14 R2. Un ballon parfaitement brossé pied droit au-dessus du mur et qui retombe pile poil sous la barre, le gardien étant trop court... Summum du flow : même pas surpris, le jeune maître artificier ne célèbre pas.