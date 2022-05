Le best of des buts amateurs du week-end du 14 et 15 mai 2022 !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Mouans Sartoux vs Suquetan Cannes (U14 D2)

2/ Al Coataudon vs SM Caen (Tournoi U12 Phare de L'Europe)

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants :Les jeunes du Suquetan Cannes ont voulu proposer du beau jeu en relançant de derrière. Mais le tiki-taka est espagnol, pas azuréen... Et ça, l'attaquant de Mouans Sartoux l'a bien compris. Un mauvais contrôle a mis un défenseur dans la panade, et son tacle lui permet de récupérer le ballon dans la surface adverse. Sa frappe est repoussée par le gardien. Et alors ? D'une retournée, il lobe gardien et défenseur. Finalement, il était là, le beau jeu.Le football est un sport d'instinct, mais aussi de malice. L'action débute par une touche de filou jouée rapidement par le latéral gauche des jeunes du SM Caen vers son attaquant. Le numéro 9, sans réfléchir, combine vers le numéro 10 qui lui remet instantanément. Sans contrôle, le buteur reprend le ballon de volée en le catapultant sous la barre d'un précis intérieur du pied. Une combinaison et une connexion technique entre buteur et créateur, ça n'a pas de prix.