Le best of des buts amateurs du week-end du 11 et 12 juin 2022 !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ FC Novuus Chambourcy vs Apsap Emile Roux (Foot entreprise)

2/ FC Vignoble 81 vs Brassac FC (D1)

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants :On peut tout à fait être comptable ou charpentier et marquer de très beaux coups francs. Le numéro 7 de l'Apsap Emile Roux, dans le Val-de-Marne, ne s'est pas fait prier pour le montrer, en inscrivant un coup-franc direct (que l'on imagine) excentré côté gauche. Sa recette ? Un rebond devant le gardien à la manière d'un Clément Grenier, et le tour est joué. Bonus : il y avait même du monde en tribunes pour profiter de la pépite.La troisième mi-temps promet. Sous le cagnard, le Vignoble fait tourner la tête aux joueurs de Brassac. Le fameux "contrôle du chef" (sûrement un rouge d'AOC) laisse la défense adversaire pantoise. Mais on a évidemment un faible pour l'agent de sécu pas hyper concerné qui est probablement aussi le gars responsable des pains merguez à la buvette.