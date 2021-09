Le best of des buts amateurs du week-end des 4 et 5 septembre 2021

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au

Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants :Qu'est-ce qui est le plus beau entre le dégagement sublime du défenseur dans l'axe et l'extérieur génial à la Ricardo Quaresma ? La question, elle est vite répondue. Cette passe du joueur d'USC Bourganeuf est millimétrée. Le plat du pied patte droite est parfaitement réfléchi. Du génie. Derrière, le numéro 3 et buteur du Club Sportif Feytiat n'a plus qu'à faire le reste. Si la merveille de coup franc de Roberto Carlos contre l'équipe de France restera dans les annales, on préfère toujours les actions collectives. Bravo Messieurs !Ce samedi, il faisait beau, il faisait chaud dans la région Grand Est. Alors quoi de mieux qu'un match amical sous ce temps radieux pour préparer cette nouvelle saison. En plus, ce type de rencontre permet à certains joueurs de se montrer aux yeux du coach. Alors pour se faire remarquer, Loïc Parolini a décidé de prendre ses responsabilités sur un coup franc à 35 mètres des buts adverses. À la manière d'un Hakan Çalhano?lu contre le Borussia Dortmund, le n°4 de l'U.S Scherwiller claque une cachou qui surprend le gardien de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com