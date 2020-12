Le beau costume de Dimitri Payet, sauveur de l'Olympique de Marseille

Régulièrement bousculé par les médias et les fans marseillais, Dimitri Payet est redevenu l'homme providentiel d'un Olympique de Marseille enfin copain avec le chemin du but (et de la victoire) en Ligue des Champions. Auteur d'un doublé, le meneur de jeu réunionnais sait encore gonfler les pecs pour dégager de la force.

Les tresses de la gloire

Son regard à destination de Jesús Gil Manzano est évocateur : sans avoir la certitude de ce que l'arbitre central espagnol s'apprête à décider, Dimitri Payet jette un œil intéressé. Après ce premier but inscrit sur penalty (55, 1-1), le premier pour l'OM en C1 depuis Souleymane Diawara le 11 décembre 2013 (!), le Marseillais se dit que ce mardi 1décembre 2020 peut être le jour où tout va enfin tourner en faveur du club olympien. Dix secondes plus tard, bingo : Manzano annonce un deuxième péno en faveur de Marseille au grand dam d'un Rafinha fou de rage et d'un Yann M'Vila qui, sourire aux lèvres, l'explique : "" Quoi qu'il en soit, Payet est déjà dans sa bulle. Un havre de paix où l'international français prend son élan, attend le coup de sifflet, s'élance et frappe dans le ballon sans jamais le quitter des yeux. Concentré, Payet claque son doublé (2-1, 75) synonyme de premiers buts dans l'épreuve. Sacrément couillu, le Dim.Comme un symbole, le premier coéquipier à rencontrer la route de Payet après son deuxième but est l'autre homme fort de la partie : Duje ?aleta-Car, impassable pendant l'intégralité de la rencontre et retrouvé mentalement. Dans les gros bras du stoppeur croate, Payet est ensuite entouré de bonheur par Valère Germain, maladroit mais volontaire, et Valentin Rongier, fatigué mais besogneux. Au milieu du noyau marseillais, la coquille se forme et dévoile un état d'esprit global : tout n'est pas parfait dans cet OM, loin de là, mais ce soir, le goût de l'effort et la hargne collective sont venus récompenser un collectif qui cherchait à mettre fin au calvaire européen qu'il était en train de vivre. Avec de la volonté et un peu de cohérence tactique, Marseille est capable de marquer des buts dans un stade Vélodrome vide de public et donc vide de passion. C'est une bonne nouvelle pour Marseille comme pour Payet, conspué et revanchard.