Le Bayern tenu en échec par le Werder Brême

Pas de onzième succès consécutif pour les Bavarois

Bayern Munich 1-1 Werder Brême

Tanguy Kouassi intègre le groupe du Bayern pour la première fois

From Werder Blême to< Werder Brême.Alors qu'il restait sur 22 défaites contre le Bayern, le Werder a réussi à accrocher lece samedi (1-1). Les joueurs de Florian Kohfeldt ont prouvé qu'ils n'étaient pas invaincus depuis deux mois pour rien en bousculant sérieusement l'ogre bavarois en première période. Manuel Neuer a dû sortir le grand jeu dès la 15minute avec un double arrêt, du pied devant Josh Sargent puis de la main droite face à Augustinsson. Il n'a cependant rien pu faire sur la frappe de Maximilian Eggestein, auteur de l'ouverture du score juste avant la pause (45). Milot Rashica aurait même pu faire le break dès le retour des vestiaires sans un retour in extremis de Jérôme Boateng (47). Une occasion manquée que le Bayern a fini par sanctionner.Après l'avertissement de Douglas Costa, qui a trouvé la barre (52), Kingsley Coman a trouvé la faille en reprenant de la tête un centre de Leon Goretzka (62). Trop imprécis dans les 25 derniers mètres, les joueurs de Hansi Flick ne réussiront pas à arracher un onzième succès consécutif toutes compétitions confondues, à l'image de cette tentative hors cadre d'Eric-Maxim Choupo-Moting (84). Le Werder aurait d'ailleurs pu rafler la mise en contre, mais Neuer s'est interposé devant Sargent (86). Le Bayern démarre donc sa séquence de neuf matchs en un mois par une contre-performance et risque de voir Leipzig revenir à hauteur en tête de la...