Le Bayern sirote l'Inter

Dominateur et bien plus costaud que son hôte, le Bayern est venu glaner ses trois premiers points de la saison en C1 assez aisément sur la pelouse de l'Inter (2-0). Un succès rendu possible par un bijou de Leroy Sané, également impliqué sur le second inscrit contre son camp par Danilo D'Ambrosio.

Inter 0-2 Bayern

Sané pour briller

Trop fort pour l'Inter

Commencer sa campagne de Ligue des champions par la réception du Bayern, c'est rarement un cadeau. Surtout quand on est l'Inter, quand on est en recherche d'automatismes et de confiance, et quand tant collectivement qu'individuellement, l'écart entre soi et la machine allemande est immense. Au coup de sifflet final, il n'y a finalement pas eu de surprise : comme toujours dans son histoire, le Bayern est venu gagner à San Siro face à l'Inter. Fort logiquement, cette fois.Sans Nicolò Barella et Romelu Lukaku, mais avec André Onana dans les cages, c'est une Inter amoindrie et pas vraiment confiante qui fait face au Bayern de Julian Nagelsmann. Dans un San Siro pas plein mais prêt à pousser sesà l'exploit, c'est Onana qui va rapidement se mettre en évidence. Pour sa première avec l'Inter, l'ancien rempart de l'Ajax a les gants qui chauffent. Si les frappes de mouches de Joshua Kimmich ne l'inquiètent guère, les volées de Thomas Müller l'obligent à s'envoler pour maintenir son équipe à flot.Si la doublette Edin Džeko-Lautaro Martínez tente de se démener devant, le reste de la flotte intériste prend l'eau face au pressing haut bavarois. Le couperet tombe à la 25e minute : Kimmich délivre un bonbon à Leroy Sané qui efface Onana avec classe pour ouvrir le score. L'Inter est dans le dur, et n'est pas loin de ployer le genou quand Marcel Sabitzer décoche une belle frappe à l'entrée de la surface. Celle-ci frôle le poteau, pour le plus grand bonheur desintéristes avant que la pause n'arrive.Au retour des vestiaires, pendant dix minutes, l'Inter se… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com