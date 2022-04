Le Bayern se casse les dents sur Villarreal

L'enfer était promis à Villarreal. Il fallait cependant plus qu'une Allianz Arena comble et qu'un Bayern Munich ultra-dominateur pour détourner Étienne Capoue et sa bande d'un formidable exploit. Victorieux à l'aller (1-0), les joueurs d'Unai Emery ont arraché leur qualification pour les demies de la Ligue des champions, ce mardi soir, en égalisant dans les dernières minutes face aux Munichois (1-1). Ils croiseront la route de Liverpool ou de Benfica au tour suivant.

Bayern Munich 1-1 Villarreal

Villarreal a tangué, mais n'a jamais chaviré

Julian Nagelsmann avait annoncé la couleur : il voulaitVillarreal , vainqueur certes, mais d'une courte tête à l'aller (1-0). L'entraîneur du Bayern Munich a fait preuve d'arrogance, et le retour de bâton va sans doute être dur à digérer. Ses protégés, pourtant nettement dominateurs pendant 90 minutes, ont en effet été accrochés dans les derniers instants de la rencontre, ce mardi en quarts de finale retour de Ligue des champions (1-1). L'inévitable Robert Lewandowski avait ouvert le score pour le club allemand et, alors que l'on se dirigeait inéluctablement vers la prolongation, Samuel Chukwueze a glacé l'Allianz Arena. C'est bien le Sous-Marin jaune qui rallie le dernier carré.À l'Estadio de la Cerámica, mercredi dernier, le Bayern Munich avait été d'une étonnante et inhabituelle passivité. Hors de question, évidemment, de rester dans le même registre à l'occasion de la manche retour. D'emblée, le très offensif 3-4-2-1 bavarois (Kingsley Coman et Leroy Sané en pistons, Thomas Müller et Jamal Musiala au soutien de Robert Lewandowski) met le pied sur le ballon et fait le siège de la moitié de Villarreal. Seulement voilà : en première période, les occasions se font rares. Beaucoup trop rares. Il y a bien cette tête de Musiala, mais elle est captée sans souci par un Geronimo Rulli vigilant (29). Coman multiplie les débordements vains, Sané use et abuse de centres souvent trop longs. Quant à Lewandowski, on le voit davantage se chamailler avec Raúl Albiol, son rugueux vis-à-vis, qu'en… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com