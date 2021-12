Le Bayern s'en sort contre Mayence, Dortmund accroché à Bochum

Mis en difficulté par Mayence durant 45 minutes, le Bayern Munich a renversé la situation (2-1) et pris deux points d'avance en plus sur Dortmund, incorrigible à Bochum malgré une kyrielle de situations franches (1-1). Leipzig a repris du poil de la bête en passant ses nerfs sur Gladbach, qui n'en finit plus de couler (4-1), alors qu'Hoffenheim a dégoûté Fribourg (2-1). À part ça, Stevan Jovetić a encore marqué avec le Hertha, pour se défaire de l'Arminia Bielefeld (2-0).

Bayern Munich 2-1 Mayence

Même bousculé durant 45 minutes, le Bayern est intraitable. Car après avoir retardé le titre numéro 31 du Bayern fin avril , le FSV semblait parti pour écoeurer de nouveau les Bavarois. Malgré des ganaches dangereuses de Pavard et Davies coup sur coup durant les dix premières minutes, Mayence parvient à décanter la situation suite à un très esthétique centre en pivot de Burkardt pour le caillou d'Onisiwo (22). Le cinquième but encaissé par le Bayern dans ce secteur de jeu depuis le début de saison.Avec son jeu en transition et son repli sans ballon, leagace et prend tous les seconds ballons. Mais la pause rebat les cartes : d'abord, Robert Lewandowski obtient enfin une occasion (47), avant que Coman - seul au monde - n'ajuste pas sa tête devant Zentner. Intenable, lefrançais permet finalement aux siens de recoller sur une offrande chirurgicale de Tolisso (53). La tête sous l'eau, les hommes de Bo Svensson s'inclinent une deuxième fois devant la justesse de Jamal Musiala dans les espaces réduits (74). Avec déjà six points d'avance sur le Borussia Dortmund, qu'il a battu la semaine dernière , le FCB semble lancé vers son 32Meisterschale, tandis que Mayence est septième.