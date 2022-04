Le Bayern s'amuse à Fribourg, Leverkusen met un stop au Hertha

Au terme d'une seconde mi-temps enjouée, le Bayern a fini par donner une leçon à Fribourg (4-1), tandis que le Bayer Leverkusen a fait le travail contre un Hertha BSC en mode maintien (2-1). Bochum a de nouveau surpris le monde de la BuLi à Hoffenheim (2-1), alors que l'Arminia Bielefeld et Stuttgart ont partagé les points (1-1), dans le match de la peur.

Fribourg 1-4 Bayern Munich

Bayer Leverkusen 2-1 Hertha BSC

De l'importance du coaching gagnant. Après un premier acte rythmé mais sevré de situations chaudes, la faute au bloc mobile et solide de Fribourg, tout s'est finalement décanté. Sur un coup franc botté dans la zone idéale, Goretzka devance la sortie hésitante de Flekken, et permet à Kimmich de signer sa neuvième passe décisive de la saison. Il ne faut que cinq minutes aux hommes de Christian Streich pour égaliser, après une action collective de toute beauté, entamée par Höler et conclue par Petersen... entré 40 secondes plus tôt. Mais la superbe passe cachée de Gunter ne suffit pas aux locaux, qui visent la Ligue des champions.La faute au surplus de talent et de classe des Bavarois. Après des échecs de Coman et Sané dans des angles fermés, Gnabry - lui aussi entré quelques instants auparavant, comme Petersen - élimine Schlotterbeck avec un amour de crochet extérieur, puis fusille Flekken. Le portier néerlandais s'en va chercher une troisième fois le cuir au fond de ses filets à dix minutes du terme de la rencontre, lorsque Coman décoche une frappe puissante au premier poteau. À noter l'ouverture importantissime d'Upamecano, qui sert de caviar. Le Bayern prend neuf points d'avance sur Dortmund, son éternel dauphin, non sans rajouter un quatrième pion par l'entremise de Sabitzer suite à une action d'école.