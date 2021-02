Le Bayern roule sur la Lazio

Supérieurs dans tous les secteurs du jeu et bien aidés par une arrière-garde laziale catastrophique, les Bavarois ont découpé la Lazio dans son antre. Et pris une option taille patron pour se qualifier pour les quarts de finale de cette ligue des champions.

SS Lazio 1-4 Bayern Munich

Rome, ville ouverte

Lorsqu'on entame un duel, mieux vaut combattre à armes égales. Un mousquet ne surpassera pas un bazooka. Une dague ne dévira par un sabre. Et la Lazio ne battra pas le Bayern Munich. Quand le feu bavarois tonne, mieux vaut lui opposer des défenses en acier trempé. Sauf que les, plombés par une arrière-garde désastreuse, n'avaient tout simplement pas les moyens d'opposer une résistance digne de ce nom au champion d'Europe en titre.Pour allonger un adversaire, le Bayern a l'avantage d'avoir le choix des options : soit le détruire façon rouleau rouleau compresseur, soit l'invisibiliser, en monopolisant la gonfle avec virtuosité. Les Munichois ont choisi la seconde alternative en début de rencontre et la Lazio, dépassée techniquement, disparait le long d'un premier quart d'heure à sens unique. Comprimés, asphyxiés, parfois paniqués, lesse retrouvent à courir derrière le score quand Musacchio offre une passe en retrait en guise d'offrande à Lewandowski. Le Polonais crochète tranquillement Reina et n'a plus qu'à marquer dans le but vide. La Lazio se met alors enfin à arrêter de pétocher, et commence à enquiquiner le Bayern, en exploitant les espaces que les Munichois laissent dans la profondeur.A la retombée Lire la suite de l'article sur SoFoot.com