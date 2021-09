Le Bayern roule encore sur le Barça

Moins clinquant qu'il y a treize mois, le Bayern a tout de même giflé le Barça au Camp Nou, ce mardi soir (0-3), grâce à son duo magique Lewandowski-Müller, impliqués dans tous les buts allemands. Impuissants, les Barcelonais n'ont pas montré grand-chose. Cette saison s'annonce très longue.

FC Barcelone 0-3 FC Bayern Munich

Sacré Thomas

Treize mois après la rouste du siècle reçue à Lisbonne, le Barça a de nouveau subi la loi du Bayern au Camp Nou ce mardi (0-3). Sans être en mode rouleau-compresseur, les Allemands ont récité leur partition à merveille et ont éteint tout espoir de bon résultat pour les Catalans. Si Memphis joue le rôle de héros en championnat, le Néerlandais n'a rien pu faire pour empêcher la chute des siens, qui sont déjà en difficulté dans ce groupe E.Dans un Camp Nou rempli à moitié, l'ambiance est tendue dès que la petite musique retentit, sifflée par les supporters blaugranas. Malgré cela, les Barcelonais attaquent mieux la partie, en insistant beaucoup sur le côté droit bavarois, où Benjamin Pavard est loin de livrer son match le plus abouti. En difficulté dans le premier quart d'heure, les champions d'Europe 2020 accélèrent et commencent à multiplier les combinaisons entre Robert Lewandowski, Joshua Kimmich et Thomas Müller. Si Leroy Sané allume la première banderille sauvée de la tronche par Ter Stegen, l'inévitable Müller se charge de rappeler aux Catalans de mauvais souvenirs de l'été 2020. Après une bonne récupération dans les 30 mètres, l'international allemand ne se pose pas de question et voit sa frappe détournée par le fion d'Eric Garcia. Le poison Thomas confirme qu'il reste le pire cauchemar du Barça, en plantant pour la septième fois en six matchs, un beau Lire la suite de l'article sur SoFoot.com