Le Bayern ravive les démons barcelonais

Après une première période presque parfaite face à un Bayern Munich méconnaissable, le Barça a payé le prix fort pour seulement cinq minutes de relâchement. Le temps d'encaisser deux buts et de ressasser inlassablement ces nombreuses occasions de Robert Lewandowski frôlant les montants de Manuel Neuer. Le retour pourrait être différent au Camp Nou.

Bayern Munich 2-0 FC Barcelone

Lewandowski vendange

Le problème quand ont ne punit pas le Bayern, c'est qu'il finit par nous punir. Voilà la leçon avec laquelle le Barça est reparti en Catalogne ce mardi soir. Les joueurs de Xavi ont en effet copieusement dominé la première période à Munich, sans pour autant parvenir à concrétiser quoi que ce soit. Au contraire, le début de deuxième mi-temps a suffi au Bayern pour lui permettre d'abattre froidement son adversaire. Il faut aussi reconnaître que l'entrée de Leon Goretzka à la mi-temps à la place de Marcel Sabitzer a tout changé. À lui seul, le milieu de terrain allemand a dynamité le binôme Gavi-Pedri, maître en ses terres pendant 45 minutes. Après avoir vu les deux bambins s'amuser comme dans une cour d'école sur la pelouse de l'Allianz Arena, le Bayern a prouvé qu'il pouvait réagir et lui aussi jouer un football vertical et intense. Les démons catalans remontent et les hommes de Xavi en prennent deux en moins de quatre minutes, pendant que Robert Lewandowski ressasse ses occasions manquées du premier acte. Le Barça aura tenu 45 minutes, soit 45 minutes de plus que lors des trois dernières confrontations contre les Bavarois, mais est une fois de plus défait.Depuis le tirage au sort et ce terrible bout de papier où figurait le Bayern Munich, le FC Barcelone avait coché la date dans son calendrier et comptait bien en profiter pour prouver qu'il était de retour au haut niveau. Et une fois sur le pré, les Barcelonais ont démarré si fort qu'ils ont laissé certains Bavarois aux vestiaires, à l'image de Pedri, qui se défait facilement des milieux allemands pour sonner la première alerte sur le but de Manuel Neuer (8). Robert Lewandowski, venu avec les crocs face à son ex, enchaîne ensuite les…