information fournie par So Foot • 05/08/2022 à 22:30

Le Bayern pulvérise Francfort en ouverture du championnat

La concurrence s'en doutait, mais elle est prévenue : il faudra encore compter sur le Bayern Munich cette saison en Bundesliga. Pour l'ouverture des hostilités, les hommes de Julian Nagelsmann sont venus se promener sur la pelouse de l'Eintracht Francfort, tout récent vainqueur de la C3, mais complètement submergé par le collectif bavarois.

Eintracht Francfort 1-6 Bayern Munich

Le Bayern pied au plancher

: Kolo Muani (63) pour l'Eintracht / Kimmich (5), Pavard (11), Mané (29), Musiala (35, 82), Gnabry (43) pour le BayernInsatiable. Sans pitié. Pour son premier match de Bundesliga post-Robert Lewandowski, le Bayern Munich a envoyé un message fort en désossant l'Eintracht Francfort (6-1). Après une première période de très haute volée, marquée par une intensité assez dingue, les Bavarois ont levé un peu le pied en seconde. Mais les quarante-cinq premières minutes ont délivré quelques belles promesses, à l'image de la relation naissante entre Sadio Mané - déjà chez lui - et Thomas Müller, ou de l'éclosion confirmée de Jamal Musiala, auteur d'un doublé. Avec le Sénégalais, le Bayern a un nouveau Kaiser, et se positionne déjà pour une onzième couronne nationale consécutive. Monstrueux.Il n'a pas fallu longtemps au Bayern pour dicter sa loi sur la pelouse du vainqueur de la dernière Ligue Europa. Cinq petites minutes ont suffi aux Bavarois pour trouver la faille, grâce à la malice de Joshua Kimmich, qui a profité du brouillard des fumigènes des locaux pour surprendre Trapp à son premier poteau, sur un coup franc lointain et excentré. Un premier coup de pétard suivi d'un véritable feu d'artifices, puisque le Bayern a rejoint les vestiaires avec 17 frappes, contre 3 pour l'Eintracht. Forcément, avec la qualité offensive des Bavarois, quelques unes ont fini au fond. Déjà buteur en super coupe la semaine passée, Pavard s'est montré opportuniste après une frappe de Müller, avant que Mané ne profite d'un service de Musiala pour tripler la mise de la tête. Le Sénégalais a ensuite lancé Müller qui a offert le quatrième pion à Musiala… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com