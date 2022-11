Le Bayern pour le PSG en 8es de C1

L'heure de la revanche de Choupo a sonné.

Deux remakes de finale dès les huitièmes de Ligue des champions, qui dit mieux ?On sait désormais qui affrontera Paris en huitièmes de C1 : c'est le Bayern Munich qui a hérité du champion de France. Le PSG, arrivé deuxième de son groupe, recevra donc au match aller, le 14 ou le 15 février prochain.

Bring it on! ?Which tie can't you wait for? #UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj

— UEFA Ligue des champions (@ChampionsLeague) November 7, 2022Un séjour à Bruges pour la Saint-Valentin, ça aurait été peut-être un peu plus sympa que de recevoir les Bavarois.L'heure de la revanche de Choupo a sonné.