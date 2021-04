So Foot • 17/04/2021 à 17:26

Le Bayern Munich se rapproche du titre, l'Eintracht Francfort flanche

Sur la pelouse de Wolfsburg, les Bavarois ont oublié leur élimination en Ligue des champions en battant les Loups au bout d'un match rempli de buts. Dans le reste de la 29e journée de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach a battu l'Eintracht Francfort, Schalke a comme d'habitude coulé devant Fribourg et l'Union Berlin a dominé Stuttgart. Pendant ce temps-là, l'Arminia Bielefeld croit toujours au maintien après son nul à Augsburg.

Wolfsburg 2-3 Bayern Munich

Le titre de champion est là, à quelques pas. Au lendemain du nul de son dauphin Leipzig contre Hoffenheim, le Bayern Munich fait le taf à Wolfsburg. Les Loups, victimes de la vengeance bavaroise suite à l'élimination en Ligue des champions, comprennent vite le message : après une première occasion à son actif et l'ouverture du score de Musiala (servi par Davies) au quart d'heure de jeu, Choupo-Moting fait le break (de Müller) alors que la demi-heure n'est pas encore atteinte. Les locaux réagissent avec Baku ou Brooks et la réduction de la marque de l'inévitable Weghorst, mais Musiala s'offre un doublé de la tête avant la pause. Efficace, le champion en titre ne laisse quasiment aucune chance à son adversaire (qui a tout de même le mérite de ne rien lâcher, en témoigne le superbe caramel de Philipp). Et devrait être bientôt, très bientôt couronné.les sept points d'avance du Bayern en tête du classement, à cinq journées de la fin de la compétition.