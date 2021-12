Le Bayern Munich fesse et sort un FC Barcelone sans réaction

Accroché à un maigre espoir de voir les huitièmes, le FC Barcelone de Xavi n'a presque pas existé à Munich (3-0, comme à l'aller) et prend logiquement la porte. Les Blaugrana, d'une manière quasiment inédite, iront revoir leur football dans la cour des petits, en C3. Le Bayern, lui, boucle un impressionnant carton plein dans ce groupe E.

Bayern Munich 3-0 FC Barcelone

Vingt minutes puis le tunnel

À la traîne en Liga , le Barça avait très peu d'espoirs de perdurer en C1 et ils n'auront pas duré longtemps. Obligé de faire un coup à Munich pour ne pas voir le SL Benfica le coiffer au poteau, len'a pas fait illusion et s'est fait balayer (3-0, même tarif qu'au match aller ) par son bourreau attitré, le Bayern, lequel aura été irrésistible de bout en bout de cette phase de poules (six succès, 22 pions marqués). Seulement à la fête dans une laborieuse double confrontation contre le Dynamo Kiev (1-0 à l'aller comme au retour), la nouvelle escouade de Xavi n'a pas été digne d'un quintuple champion d'Europe et aura la C3, à laquelle elle est peu habituée, pour se consoler : presque du jamais-vu au XXIsiècle. Le jeune entraîneur, lui, subit son premier affront dans ses nouvelles fonctions.Sous la neige bavaroise, Marc-André ter Stegen fait peur à toute la Catalogne sur son premier ballon au pied à négocier (3). Le premier pétard, lui, est pourtant assuré par Jordi Alba pied droit (7), avant un déboulé d'Ousmane Dembélé à gauche (9). Après le quart d'heure de jeu, Jamal Musiala part juste à la limite du hors-jeu et lâche une offrande non convertie par Thomas Müller... Avant que le drapeau ne se lève peut-être à tort (18). Dembouz est en vue en début de partie, mais ne conclut pas quand Memphis Depay et lui se trouvent (21). Le Bayern, de son côté, déploie de plus en plus son jeu et il faut une brillante intervention…