Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Le Bayern Munich et Leipzig se neutralisent dans un match à 6 buts ! Reuters • 05/12/2020 à 22:09 Temps de lecture: 1 min







Le Bayern Munich et Leipzig se neutralisent dans un match à 6 buts ! par Hugo Peres (iDalgo) Pour le compte de la 10e journée de Bundesliga, le leader recevait son dauphin. C'est donc le Bayern Munich, premier avec 22 points avant le match. Recevait Leipzig, deuxième avec seulement deux points de retard. Un duel au sommet a donc eu lieu ce samedi 5 décembre, et il n'a pas déçu ! Après un début de match poussif de la part de Leipzig, ce sont bien eux qui prennent l'avantage dans le match grâce à un but de Nkunku à la 19e minute, le titi parisien parti en contre crochète Neuer hors de sa surface et marque dans le but vide bavarois. Le Bayern réagit à la demi-heure de jeu avec un but de Jamal Musiala, qui venait tout juste de rentrer en jeu à la place de Javi Martinez, sorti sur blessure. 4 minutes après, c'est Muller qui donne l'avantage aux Bavarois après une belle passe du Français Kinglsey Coman. Leipzig réagit instantanément par la botte de Kluivert qui recolle au score les deux équipes à la 36e minute, 2-2 tout est à refaire. Emil Forsberg redonne l'avantage à l'équipe de Nagelsmann à la 48e minute. Ça fait 3-2 pour Leipzig qui devient leader de Bundeliga si le score en reste là. Mais c'est sans compter l'inépuisable Thomas Muller qui recolle son équipe à 3-3 en inscrivant un doublé à la 75e minute en notant la troisième passe décisive de Kinglsey Coman de la soirée. Le score en restera donc à 3-3 et les deux équipes se quitteront sur un score de parité pour certainement le match du week-end en Allemagne !