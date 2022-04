information fournie par So Foot • 23/04/2022 à 20:30

Le Bayern Munich est (encore) champion d'Allemagne !

Chahuté après la pause, le Bayern Munich demeure par essence inébranlable sur la scène interne. Alors comme l'exige la tradition, le Rekordmeister en a cassé un nouveau, de record, en maîtrisant le Borussia Dortmund à l'Allianz Arena (3-1) : celui du dixième titre de champion de BuLi consécutif, une première pour une équipe du top 5 européen. De quoi ravir la Schickeria, pour ouvrir la boîte à Münchner Weißwurst avec faste.

Bayern Munich 3-1 Borussia Dortmund

Sergio Leone

Dictature. Pour la première fois de l'histoire en Bundesliga, le Bayern Munich pouvait décrocher unà domicile, face à son grand rival du Borussia Dortmund. Il suffisait de remporter le 106, comme lors des sept derniers affrontements, pour goûter à cette 32timbale. Devant 75 000 personnes, leest allé au bout de son idée, malgré des jambes lourdes et un sursaut jaune et noir après l'entracte. Comme pour mieux noyer l'échec en Ligue des champions, en plein égotrip. Car en plus de nager la brasse dans les fûts de Paulaner, les Bavarois se réveilleront dimanche auréolé du nouveau titre de "première équipe des cinq grands championnats à remporter dix championnats de suite".Le round d'observation passé, la composition inédite du BvB (onze absents !) se heurte à un Bayern au complet, d'où la menace peut débarquer de tous les points cardinaux. Sur un corner botté par Joshua Kimmich, Leon Goretzka remet de la tête pour Serge Gnabry, dont la reprise de volée, avec supplément contrôle de la cuisse, scotche Marwin Hitz sur sa ligne (). Le moral desest touché. Alors qu'Erling Haaland a droit à son premier ballon favorable, qu'il ne peut redresser du bout du pied suite à un mauvais rebond (27), Serge Gnabry pense y aller de son doublé suite à une bévue de Marius Wolf. Mais Kingsley Coman était hors jeu d'un poil (30).Peu visible jusqu'ici, le duo Thomas Müller-Robert Lewandowski se décide à bondir hors du terrier. Sur une perte de balle axiale de Dan-Axel Zagadou (cocorico), le pressing sérieux de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com