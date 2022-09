Le Bayern Munich concède un nouveau nul, Leipzig se reprend

Malgré un Mathys Tel buteur, le Bayern Munich s'est fait rattraper dans le temps additionnel par Stuttgart et manque de reprendre provisoirement les rênes de la Bundesliga. Ce qui consolera un tout petit peu le Borussia Dortmund, explosé par un Leipzig retrouvé et désormais coaché par Marco Rose. Dans le reste de cette sixième journée de championnat allemand, le Bayer Leverkusen a concédé le nul sur le terrain du Hertha Berlin alors que Wolfsburg s'est fait du bien avec une première victoire contre l'Eintracht Francfort. De son côté, Hoffenheim a battu Mayence et poursuit son bon début de saison.

Bayern Munich 2-2 Stuttgart

Précoce, ce Tel, mais pas suffisant. En ouvrant le score ce samedi et en devenant le plus jeune buteur de l'histoire du Bayern Munich en Bundesliga , l'ancien prodige du Stade rennais a pensé aider l'ogre bavarois à éviter le piège contre Stuttgart. Car si les locaux ont dominé (coup franc de Kimmich, arrêt de Müller devant Gnabry dont l'enroulé a ensuite loupé le cadre), seul le surdoué a trouvé le chemin des filets en première période. Mais après deux nuls de rang en championnat, l'ultra favori en a enchaîné un troisième suite à un penalty très tardif. En début de seconde, un autre ex-Breton de Ligue 1 a d'abord cru imiter Tel : tout juste recruté, Guirassy a vu son égalisation être annulée en raison d'une faute de Führich... qui a ensuite été l'auteur de la (première) réelle égalisation, bien validée celle-là, en profitant d'une perte de balle de Davies. En réaction immédiate, Musiala a redonné l'avantage au champion en titre en visant le petit filet. Un Musiala qui a eu une autre chance de planter, comme Gnabry, mais Müller a répondu présent. Et puis, les potes de Coman ( blessé ) ont cédé et lâché leur place de leader provisoire : dans le temps additionnel, Guirassy (qui a touché le poteau, à un quart d'heure du terme) a transformé un péno sanctionnant une faute de De Ligt sur l'attaquant. Pas serein, ce Bayern…, soit le nombre de jours qu'il a fallu à Tel pour marquer dans le championnat allemand depuis… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com