Le Bayern met (encore) une claque au Barça

Déjà éliminé au coup d'envoi, le FC Barcelone a été battu pour la sixième fois de suite par le Bayern (0-3, avec trois passes décisives de Gnabry). Plus qu'une série en cours, c'est la très nette différence de niveau entre ces deux monstres du football qui choque le plus. Les Bavarois, qualifiés, sont assurés de terminer en tête. Le Barça jouera la Ligue Europa.

FC Barcelone 0-3 Bayern Munich

Gnabry et ses caviars, Bellerin et sa charrette

T'as compris, Lewy ?

Le Barça a beau être reversé en Ligue Europa pour la deuxième saison de suite, on a toujours autant de mal à réaliser ce déclassement européen du mythique club catalan, cinq fois vainqueur de la compétition. Éliminé au coup d'envoi, la faute au carton de l'Inter face à Plzen (4-0) , lesavaient un peu de fierté à démontrer. Ils sont tombés sur plus clinique, sur plus appliqué, sur plus fort, tout simplement.Sans Leroy Sané, Manuer Neuer, Thomas Müller ni Kingsley Coman - entre autres - alors que la première place n'est pas complètement sécurisée, le Bayern prend le ballon et ne tarde pas à faire mal. Sur une passe absolument fantastique de Serge Gnabry depuis la ligne médiane, le ballon, avec cet effet délicieux, arrive vers Sadio Mané, plus prompt que Hector Bellerin pour se présenter devant Marc-André ter Stegen et conclure d'un petit piqué plein de sang-froid et de classe. Le troisième but du Sénégalais en C1 cette saison. Mais le grand bonhomme de la partie allait bien être Serge Gnabry. Comme s'il est en plein atelier caviars à l'entraînement, l'Allemand, déjà très dangereux sur cette passe interceptée (19), s'offre une deuxième, cette fois pour Eric-Maxim Choupo-Moting. Sur la droite de la surface, et alors que Bellerin, encore lui, couvre, le Camerounais envoie le cuir entre les jambes de Ter Stegen. Choupo-Moting en est à quatre matchs consécutifs avec au moins un pion. Prend ça, Lewandowski.