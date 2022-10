Le Bayern et Dortmund à vive allure, Fribourg tient le rythme

Rapidement devant au score, le Bayern Munich n'a jamais tremblé sur la pelouse de la vaillante formation d'Hoffenheim pour recoller à un petit point de l'Union Berlin. Même scénario pour Dortmund face à un Stuttgart perdu, tandis que Fribourg est venu à bout du Werder Brême. Le RB Leipzig a remonté trois buts de retard à Augsbourg et Wolfsburg est allé accrocher le Bayer Leverkusen chez lui.

Hoffenheim 0-2 Bayern Munich

Borussia Dortmund 5-0 Vfb Stuttgart

L'opération rédemption se poursuit. Après un début de saison pas aussi flamboyant qu'espéré, le Bayern Munich continue sa mission rachat, à coups de larges victoires. Les premières minutes voient déjà les premières alertes venir des pieds de Gnabry ou Choupo-Moting, mais c'est finalement Bellingham qui trouve la faille, seul au deuxième poteau sur corner. Les Bavarois dominent largement les débats et Baumann réalise plusieurs miracles dans sa cage, privant Goretzka ou Gnabry du deuxième but, quand la tête de Musiala est sauvée sur la ligne. Un break finalement venu de Choupo-Moting, à la réception d'un centre de Gnabry, qu'il avait lui-même décalé. Après la pause, la rencontre se fait plus décousue, le Bayern relâchant légèrement sa domination. Baumann brille encore devant Sabitzer ou Mané notamment, pendant que Rutter et compagnie peinent à inquiéter Ulreich. Une victoire qui ramène le Bayern à une petite longueur du leader, l'Union Berlin.Haut du classement toujours, le Borussia Dortmund n'a eu besoin que d'un petit quart d'heure pour couler Stuttgart. Bellingham ouvre d'abord le score en pleine… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com