Le Bayern écrabouille l'Union Berlin, Dortmund et Fribourg suivent le rythme

Intraitable, le Bayern a vite oublié sa déroute de la semaine en écrasant l'Union Berlin sur son terrain et conserve la tête de la Bundesliga. Vainqueurs eux aussi, le Borussia Dortmund et le surprenant Fribourg s'accrochent aux Bavarois, alors que Wolfsburg a enfin renoué avec la victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen.

Union Berlin 2-5 Bayern Munich

French déconnexion

Pas le temps de niaiser à Munich. Trois jours après sa déroute historique face au Borussia Mönchengladbach, le leader de Bundesliga tenait à mettre les points sur les i et valider la thèse de l'accident. Une mission accomplie en moins d'une mi-temps. Et qui d'autre que Robert Lewandowksi pour remettre de l'ordre ? Le Polonais ouvre le score sur un penalty consécutif à un coude baladeur de Paul Jaeckelet remet le couvert moins de dix minutes plus tard sur un coup franc clinique joué à troisL'avant-centre bavarois poursuit son chef-d'œuvre avec un geste venu d'ailleurs pour mettre sur orbite Leroy Sané, mais ce dernier bute face à un Andreas Luthe stratosphérique. L'anciense rattrape néanmoins une minute plus tard, attentif sur une déviation de Thomas Müller. Cependant, un relâchement des Bavarois permet à l'Union de se relancer grâce à Gießelmann, imité quelques instants plus tard par Sheraldo Becker, finalement hors-jeu pour quelques millimètres. D'un coup de canon, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com