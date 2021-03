So Foot • 17/03/2021 à 22:56

Le Bayern achève la Lazio

Lancé par un penalty généreux transformé par Lewandowski, le Bayern a maitrisé une Lazio qui n'avait décidemment pas les armes pour inquiéter les Bavarois. Le Rekordmeister, déjà large vainqueur à l'aller à Rome (4-1), composte tranquillement son billet pour les quarts de finale de cette ligue des champions.

Bayern Munich 2-0 SS Lazio

Lazio et des bas

Un Choupo et au

Simone Inzaghi se demandait s'il restait un peu d'espoir au fond de la boite de Pandore. Battus 4-1 à l'aller, ses hommes devaient inventer un scénario que personne d'a peu près sensé n'osait imaginer. Mais la ligue des champions, si généreuse ences dernières années, ne pouvait pas rester dingue indéfiniment. Surtout quand la froide rationalité du Bayern est de la partie. Jamais inquiété, voire vaguement ennuyé par un match qu'il a abordé comme une formalité, le tenant du titre européen a collé tranquillement deux buts à la Lazio ce mercredi soir. Les Munichois seront donc sereinement au rendez-vous des quarts de finale de C1 cette saison.Difficile de prendre du plaisir à jouer, quand l'on est déjà convaincu du résultat final. Déjà un pied en quarts de C1, le Bayern ne se casse pas trop les bonbons à faire le jeu, quitte à tenir un rythme souvent plan-plan en première mi-temps. La Lazio s'excite heureusement un peu plus, mais les Ciel et Blanc manquent de verticalité comme de qualité technique pour parvenir à leurs fins. Sergej Milinkovi?-Savi? distribue bien quelques sucreries au milieu de terrain, mais l'arbitre va couper l'appétit de tout le monde, en sifflant un penalty généreux pour le Bayern, après une faute peu évidente de Muriqi sur Goretzka. Lewandowski exécute la sentence et le Bayern peut revenir au vestiaire avec un pion d'avance, en ayant à peine fait semblant d'essayer de jouer.