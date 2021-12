Le Bayer Leverkusen anéantit Greuther Fürth, Wolfsburg ne répond plus

Large bourreau de Greuther Fürth (7-1), le Bayer Leverkusen a poursuivi l'entreprise de démolition en cours contre la lanterne rouge de Bundesliga. Défait sans répliquer à Mayence (0-3), Wolfsburg passe derrière son adversaire du jour et continue de patiner avant la réception du LOSC. Pour Hoffenheim, vainqueur de l'Eintracht Francfort (3-2), et Bochum, qui a écarté Augsbourg sur le même score, c'était un bel après-midi de foot allemand.

Bayer Leverkusen 7-1 Greuther Fürth

Le calvaire de Greuther Fürth et de Stefan Leitl continue. On prédisait une nouvelle valise au promu bavarois, la logique a encore frappé les Trèfles et leurs maigres chances de maintien en plein cœur. Sans pitié, le Bayer a fait mouche sur sa première occasion, par l'entremise d'Amine Adli, sur une reprise instantanée du gauche (12). Un but qui sent bon le cocorico et le schéma préférentiel réutilisable à souhait, avec balle en profondeur de Frimpong pour Moussa Diaby, dont le centre trouve preneur au premier poteau. Sonné, Fürth sombre en cinq minutes, puisque Florian Wirtz dépose son coup franc sur la tête de Tapsoba, et signe sa septième passe décisive de la saison (17).La douzième défaite de rang de la lanterne rouge est déjà évidente à la pause malgré la réduction de l'écart de Dudziak (33), suite à une énième faute de main de Funk sur un tir croisé d'Hincapié (45). De buteur, Adli se muera en passeur pour Schick dès l'entame du second acte (49), creusant toujours plus lenégatif du SpVgg (-34). Rebelotte avec Diaby à la place d'Adli, pour le doublé du Tchèque depuis son fauteuil (69). Schick sera l'homme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com