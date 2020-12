Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Le Bayer et Stuttgart s'imposent par Samuel Messberg (iDalgo)







Le Bayer et Stuttgart s'imposent par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche se concluait la dixième journée de Bundesliga avec deux matchs au programme. Le premier opposait le Werder Brême et Stuttgart, match qui s'est soldé sur une victoire des visiteurs sur le score de 2-1. Les buteurs du match ont été Wamangituka auteur d'un doublé (31' s.p., 91') et Selke (93'). Cette victoire permet aux aux joueurs de Stuttgart de prendre la huitième place et de laisser leurs adversaires en douzième position. Le second opposait Schalke 04 et le Bayer Leverkusen qui a vu ces derniers s'imposer 3-0. Thiaw (10' csc), Baumgartlinger (67') et Schick (78') sont les buteurs de ce match. Une victoire qui permet aux vainqueurs du jour de prendre la deuxième place du championnat et qui enfonce Schalke à la dernière place du classement.