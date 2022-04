Le Barça tenu en échec par l'Eintracht Francfort

Longtemps malmené par l'Eintracht Francfort, le Barça s'en est remis à une somptueuse réalisation de Ferran Torres pour ne pas s'incliner (1-1). Les hommes de Xavi devront montrer un tout autre visage jeudi prochain pour accéder aux demi-finales de Ligue Europa.

Eintracht Francfort 1-1 Barcelone

Le Barça sauvé par le VAR

Semaine après semaine, le Barça de Xavi montre qu'il est en train de redevenir, doucement mais sûrement, une équipe qui tient la route. Invaincus lors de leurs treize dernières sorties, lesenfilaient le costume de favoris ce jeudi soir dans un Deutsche Bank Park totalement acquis à la cause de l'Eintracht Francfort. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour la bande à Pedri, qui a longtemps dû faire le dos rond face à une équipe très entreprenante, avant de limiter la casse grâce à un petit numéro de Ferran Torres en seconde période. Rien n'est fait et tout se jouera jeudi prochain au Camp Nou.Dès les premières secondes, le Barça donne à son adversaire un aperçu du plan de jeu du soir établi par Xavi : conservation du ballon, redoublement de passes courtes et de la verticalité amenée par le trio Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres. Le dernier cité est d'ailleurs à l'origine de la première banderille de la partie, mais son missile est repoussé par un arrêt sensationnel de Kevin Trapp (3). Ni une ni deux, les locaux se réveillent et vont même passer à quelques millimètres d'ouvrir le score : après une galette de Jesper Lindstrøm, Djibril Sow, laissé anormalement seul dans la surface, rate l'immanquable face à Marc-André ter Stegen (6). Inspiré, l'Eintracht pose de sérieux soucis à ses invités du soir, d'autant plus pénalisés par la sortie sur blessure de Gérard Piqué, touché à l'adducteur. Loin d'être sereine, l'arrière-garde barcelonaise va alors passer tout près de la correctionnelle lorsque Sergio Busquets cisaille Santos Borré dans la surface. L'arbitre…