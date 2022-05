Le Barça sévit au Betis

Dans une rencontre particulièrement importante dans la course à la Ligue des champions, le Barça a dû attendre la dernière minute pour l'emporter face au Betis, grâce à un missile signé Jordi Alba (1-2). Les Blaugranas feront leur retour en C1 dès la saison prochaine.

Betis 1-2 Barça

45 minutes de sieste

À l'aube du sprint final, ce Betis-Barça avait tout d'un match décisif dans la course à la Ligue des champions. On aura plutôt vu 75 minutes de football ennuyeuses dans un Benito Villamarín qui n'attendait qu'à s'emballer, malgré tout magnifiées par un dernier quart d'heure décousu. L'entrée d'Ansu Fati aura tout changé et les Catalans ont fini par prendre le meilleur sur le gong sur le Betis grâce à un bijou de Jordi Alba. Xavi n'aura sans doute pas énormément de choses à retenir de cette partie mais prendra volontiers ces trois points, synonymes de qualification assurée en C1 pour la saison prochaine.Après avoir fait une haie d'honneur à leurs adversaires du soir pour leur sacre en Coupe du Roi , les hommes de Xavi ont entamé la partie en répétant leurs gammes : possession conséquente du cuir puis passage sur les côtés pour lancer les premières flèches. Positionné à droite, Ousmane Dembélé a sans cesse provoqué son vis-à-vis et failli tromper la défense adverse sur sa première incursion avec un centre fort, finalement sauvé sur la ligne par Germán Pezzella (12). Malchanceux, les locaux ont rapidement perdu Claudio Bravo sur blessure, obligeant Rui Silva à enfiler les gants. Ni une ni deux, le portier sévillan était déjà bouillant en repoussant sur sa transversale le puissant coup de casque de Ronald Araújo (19). Peu inspiré jusque là, le Betis s'est réveillé grâce à un missile de Guido Rodríguez, qui a tapé le montant de Neto (32). En bref : pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est un récital… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com