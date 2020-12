Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Le Barça pour Paris, la Lazio pour le Bayern : le tirage complet des huitièmes de finale par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi se déroulait le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui débuteront en février. On attendait avec impatience l'adversaire du seul qualifié français le PSG, et nous ne sommes pas déçu : il affrontera le FC Barcelone. C'est probablement le pire tirage possible pour le club de la capitale quatre ans après la fameuse Remontada. Le tenant du titre le Bayern Munich a de son côté hérité de la Lazio Rome pour un match qui semble abordable. Le tirage complet : Atalanta Bergame - Real Madrid, FC Séville - Borussia Dortmund, FC Porto - Juventus, RB Leipzig - Liverpool, Atletico Madrid - Chelsea, Borussia Monchengladbach - Manchester City, FC Barcelone - PSG et Lazio Rome - Bayern Munich.