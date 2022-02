Le Barça piétine l'Atlético

Intraitable, le FC Barcelone a surclassé l'Atlético de Madrid (4-2) ce dimanche dans le choc de la 23e journée de Liga. Un succès qui bonifie le bon travail de Xavi depuis plusieurs semaines, ce dernier pouvant compter sur ses vétérans Jordi Alba et Dani Alves, mais également sa recrue Adama Traoré pour renvoyer l'Atlético dans ses doutes les plus profonds.

FC Barcelone 4-2 Atlético de Madrid

Alba Kadabra et le Barça s'envola

Il y a quatre mois, le Barcelone de Ronald Koeman avait proposé une pitoyable performance au Wanda Metropolitano , l'une des pires de sa saison, et sa capacité à creuser encore plus profond suscitait une forte inquiétude. Mais depuis, lesont fait du chemin. Un nouvel entraineur, Xavi Hernández, ambitieux que ce soit sur le terrain ou en dehors, un mercato d'hiver actif (arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang) tout en ayant pris soin de ramener un ancien de la maison (Dani Alves) afin de ramener l'ordre et l'équilibre dans le vestiaire. Résultat ? Le Barça va mieux et a lavé l'affront du match aller contre lesen fessant les hommes de Diego Simeone (4-2), ce dimanche après-midi au Camp Nou.Pourtant, le navire du Barça tanguait encore dangereusement ces dernières semaines, entre la gestion chaotique du cas Ousmane Dembélé et une élimination précoce en Coupe du Roi. Et si l'Atlético n'affiche pas un visage plus rassurant, les deux équipes étant d'ailleurs séparés d'un seul point à l'avantage des visiteurs au coup d'envoi, ce sont bien les Madrilènes qui allument la première mèche grâce une frappe parfaitement croisée de Yannick Carrasco, à la conclusion d'un mouvement collectif léché. Mais le Belge a à peine le temps de célébrer que le…