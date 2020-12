Le Barça met fin à la série de la Real Sociedad

En match avancé de la 19e journée de Liga, le FC Barcelone a dominé le leader de la Liga, la Real Sociedad (2-1). C'est pourtant Willian José, auteur de son 3e but de la saison en championnat, qui a ouvert le score à la 27e minute. Mais quatre minutes plus tard, Jordi Alba a permis aux Catalans d'égaliser. Et son coéquipier Frenkie de Jong a permis aux Barcelonais de prendre l'avantage juste avant la pause. Antoine Griezmann, en vue offensivement, a manqué de réussite devant le but. Le FC Barcelone enchaine une troisième victoire en quatre matchs et revient à six points de la première place. La Real Sociedad reste à égalité avec le Real Madrid et l'Atletico Madrid mais a joué un match de plus que les Merengue et trois de plus que les Colchoneros. Les hommes d'Imanol Alguacil n'avaient plus perdu en Liga depuis le 29 septembre et restaient sur 10 matchs consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.