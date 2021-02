So Foot • 26/02/2021 à 18:15

Le Barça engrange de la confiance à Séville

Maître du jeu et enfin solide mentalement, le FC Barcelone a exorcisé ses démons pour s'imposer à Séville (0-2). Avec deux matchs en plus, les Catalans reviennent provisoirement à deux unités de l'Atlético de Madrid.

FC Séville X-X FC Barcelone

La piqûre du Mosquito

Certaines erreurs d'appréciation peuvent redonner le sourire à n'importe qui, même à Clément Lenglet. Pris en grippe par une partie du public après sa nouvelle erreur contre Cadix le week-end dernier, le stoppeur tricolore du Barça a bégayé son contrôle devant Fernando en phase défensive. Résultats des courses ? Le milieu de terrain s'engage, perd finalement le duel et laisse un vide à combler derrière lui. Trop tard, Messi est servi pour créer le décalage sur l'ouverture du score à venir d'Ousmane Dembélé. Une action décisive avec Lenglet à l'origine, cela redonne de la confiance à tout le Barça avant de retrouver le FC Séville mercredi prochain pour une première mission remontada. C'est déjà ça de gagné.Au moment d'entrer sur la pelouse du stade Ramón Sánchez Pizjuán, le FC Barcelone a pourtant mille raisons de repenser à ses démons. Vaincus sur cette même pelouse en demi-finale aller de la coupe d'Espagne, les Catalans connaissent leurs difficultés à affronter un adversaire direct pour le titre en Liga. Cependant, le Barça préfère s'appuyer sur son capital confiance, à savoir une série de quatorze journées consécutives sans défaite en Liga (onze succès, trois matchs nuls) et un schéma de jeu original avec une base à trois défenseurs et Busquets en sentinelle. Alors ? Alors les visiteurs font bonne figure même si Diego Carlos bouche le passage devant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com