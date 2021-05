Le Barça écrase Chelsea et remporte sa première Ligue des champions

Deux ans après avoir échoué en finale de la Ligue des champions face à Lyon.

Chelsea 0-4 FC Barcelone

Jamais une équipe n'avait remporté une finale de Ligue des champions sur un score aussi large depuis que le dernier carré se joue en match unique. C'est désormais chose faite.Deux ans après avoir échoué en finale de la Ligue des champions face à Lyon, le Barça a cette fois mangé son adversaire. À Göteborg, en Suède, les championnes d'Espagne n'ont fait qu'une bouchée des reines d'Angleterre en pliant le match lors de la première mi-temps. Dès leur première occasion, lesont directement ouvert le score grâce à un but contre son camp gag de Leupolz. Le début du calvaire pour l'Allemande et son équipe, totalement à la ramasse en défense. Quelques minutes plus tard Putellasa ainsi fait le break sur penalty, avant que Bonati et les Catalanes ne s'amusent à nouveau dans la surface de réparation londonienne. Redoutables d'efficacité, les coéquipières d'Hamraoui ont même corsé un peu plus l'addition avant la pause, après un super travail de Mertens dans son couloir gauche, conclu par Graham HansenAu final, la note est salée car Chelsea a fait jeu égal au niveau de la possession, mais lesse sont trop montrées maladroites, à l'image des énormes occasions manquées par Harder (3, 8), qui auraient pu changer la physionomie du match si elles avaient fini au fond. Mais à 4-0, l'écart était trop grand pour espérer rebattre les cartes. Maitrisant leur finale d'une main de maître, les Catalanes ont géré lors du second acte, en attendant d'exploser de joie au Lire la suite de l'article sur SoFoot.com