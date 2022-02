Le Barça de Xavi sur un air de Roja

Le Barça de Xavi a une passion pour les internationaux espagnols de Luis Enrique, qui lui-même rêve la nuit d'Ansu et Gavi. Est-ce le Barça qui copie la Roja, ou la Roja qui copie le Barça ? Et dans quel but ?

Les arrivées d'Adama Traoré et de Ferrán Torres cet hiver soulèvent une théorie : le FC Barcelone copie la. Chaque rumeur mercato ne fait que la confirmer un peu plus : Álvaro Morata, José Gayà, Dani Olmo, César Azpilicueta, Aymeric Laporte... Là où le Barça avait historiquement pour habitude d'être la base de la sélection espagnole, c'est désormais de l'équipe de Luis Enrique que Xavi et Laporta s'inspirent pour faire leurs emplettes. En juin, c'était Eric García qui avait lancé cette tendance, arrivant libre de Manchester City, alors que le sélectionneur espagnol en avait fait un titulaire indiscutable à l'Euro. Le jeune défenseur central débarquait au Barça après un passage sous les ordres de Pep Guardiola et Luis Enrique, chemin qu'empruntera Ferran Torres six mois plus tard. Dans une interview donnée à, García expliquait d'ailleurs qu'il voyait en Xavi des traits communs avec son entraîneur à City et son sélectionneur :