Le Barça colore le Clásico et gifle le Real

Grâce à une prestation collective majuscule, le Barça a humilié le leader madrilène sur la pelouse du Santiago-Bernabéu (0-4). Passeur décisif sur les deux premiers buts barcelonais, Ousmane Dembélé a ouvert le succès face à un Real très orphelin de Karim Benzema. Le Barça acte son plan de reconquête.

Real Madrid 0-4 FC Barcelone

La mue jaune

Les traditions possèdent une importance plus cruciale qu'on peut parfois le croire. Pour ce troisièmede la saison, le Real Madrid avait décidé d'opter pour un maillot noir façonné par l'éminent styliste japonais Yohji Yamamoto pour célébrer les 120 ans du club, mais allant à l'encontre de sa couleur blanche habituelle en tant que club hôte. Invaincu en quatorze matchs de championnat dans le mythique Santiago-Bernabéu, le Real a changé son style et cela s'est vu. Sans Karim Benzema et devant 60 017 spectateurs médusés, les Madrilènes ont subi une démonstration collectivesur leur pelouse contre un Barça qui ne connaît plus le goût de la défaite depuis maintenant trois mois. Merci qui ? Merci Xavi.Avec un onze de départ sans aucun Français, Carlo Ancelotti innove et décide d'installer Luka Modrić en faux numéro neuf pour déstabiliser la charnière centrale barcelonaise. Les premières sensations sont plutôt bonnes pour les locaux : grâce à Federico Valverde, Rodrygo arme un premier tir hors du cadre (5), puis l'Uruguayen oblige Marc-André ter Stegen à un arrêt décisif d'une frappe appuyée du plat du pied (7). La Maison-Blanche semble à l'aise dans son jardin, mais la tempête catalane ne va pas tarder à pointer le bout du nez. Servi par Ferran Torres, Pierre-Eymerick Aubameyang oblige Thibaut Courtois à un premier arrêt réflexe, puis le portiersort une nouvelle parade dans la foulée sur une frappe d'Ousmane Dembélé (12). Pour le Belge, abandonné par sa défense, le calvaire ne fait que commencer.