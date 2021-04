Le Barça cartonne Bilbao et s'offre la Copa

Porté par Lionel Messi et Frenkie De Jong, le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée de l'Athletic Bilbao en finale de Coupe du Roi. Ultra-dominateurs, les Catalans s'offrent leur 31e Copa, et sauvent leur saison. Antoine Griezmann tient son premier titre au Barça.

Athletic Bilbao 0-4 FC Barcelone

Messi que un club

Dans une carrière, jouer une finale de coupe nationale ce n'est pas banal. En jouer deux en deux semaines, encore moins. Mais en perdre deux, en deux semaines, c'est vraiment rare. C'est pourtant bien ce que vient d'accomplir l'Athletic, en quête d'un trophée depuis 1984, et étrillé par le FC Barcelone en finale de coupe du roi ce samedi à Séville (0-4), deux semaines après la finale de l'édition 2020 perdue contre la Sociedad (0-1). Totalement maîtres de la rencontre, les Barcelonais ont fait ce qu'il fallait pour sauver leur saison, et éviter une deuxième année blanche de rang, ce qui ne leur est pas arrivé depuis 15 ans. Soit avant le début de l'ère Messi. Et avant de préciser si cette ère allait prendre fin ce samedi avec cette possible dernière finale pour lui sous ce maillot, Lionel Messi s'est chargé de ramener la coupe à la maison avec un doublé.Dernière finale sous les couleurs du Barça ou pas, le génie Argentin était là pour marquer la rencontre de son empreinte. Titularisé en pointe aux côtés de Griezmann, l'homme aux six ballons d'or a été de tous les bons coups dans un premier acte copieusement dominé par les Catalans. Lancé par Busquets dans le dos de la défense, il a d'abord mis De Jong sur orbite mais la frappe du Néerlandais s'est écrasée sur le poteau (4). Le ton était donné. Dans la foulée, après une tentative de Dest (6), et alors que la possession de balle du Barça atteignait des scores d'élections soviétiques, Messi