Le Barça arrache un point face à l'Inter dans un match fou

À l'issue d'un match fou, les Catalans ont finalement arraché le match nul grâce à deux buts de Robert Lewandowski en fin de rencontre. Même s'ils ne sont pas mathématiquement éliminés, Xavi et ses hommes n'ont plus leur destin entre leurs mains et sont proches de la sortie.

FC Barcelone 3-3 Inter Milan

Une première mi-temps convaincante

Battus par le Bayern, le Barça et l'Inter jouaient, sur cette double confrontation, leur qualification pour les huitièmes de finale. Après la première manche remportée par les Intéristes à San Siro il y a une semaine, les Barcelonais n'ont pas su se rattraper au Camp Nou ce mercredi. Malgré une bonne première période, à l'issue de laquelle ils menaient 1-0, les, à coups d'erreurs défensives, ont laissé lesrevenir dans le match. Puis prendre les commandes. Heureusement pour eux, Lewandowski est arrivé en Catalogne cet été et a permis aux Barcelonais d'égaliser deux fois en fin de rencontre. Mathématiquement, le Barça n'est pas éliminé, mais l'Inter n'aura besoin que d'une victoire face à Plzeň dans deux semaines pour envoyer Xavi en C3.Dès le premier coup de sifflet de Szymon Marciniak, on a compris qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un match de poules, mais plutôt d'un seizième de finale de Ligue des champions. Déjà bien tendue il y a une semaine à San Siro, cette rencontre entre le Barça et l'Inter a tout de suite été électrique. À l'image d'Onana, qui joue la montre dès le premier six mètres, les Italiens font tout pour sortir les Catalans de leur match. Les locaux restent concentrés, mais il faut attendre la 9minute pour les voir faire trembler les Intéristes, lorsque Lewandowski, trouvé au second poteau sur un corner de Raphinha, place une tête dégagée sur sa ligne par Mkhitaryan. Mais lesrépondent… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com