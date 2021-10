Le Bar'ouette tour du FC Saligny, hommage à la capitale de la brouette

Football et brouette : voici les deux ingrédients que le FC Saligny, en Vendée, a décidé de mélanger pour ce week-end. Une inspiration de génie tirée de deux traditions de la ville et qui a donné naissance au Bar'ouette football tour. Entre convivialité et partage, le club amateur va sillonner les rues de la ville et des villages alentours avec sa buvette itinérante pendant deux jours. Simple, mais diablement efficace, et logiquement récompensé par le prix V and B de la convivialité du Vrai Foot Day.

Jacky, brouettes et préparation physique

Si Paris est la capitale de la mode et Lyon la capitale de la gastronomie, les deux villes font pâle figure à côté de Saligny, autoproclamée capitale de la brouette. Oui, la brouette, cet outil ergonomique bien utile en construction ou en jardinage pour éviter de fracasser son dos. De l'ancienne plus grande brouette au monde (homologuée à l'époque par le en 1987), au qui se déroule ce week-end, la brouette est utilisée à des fins bien différentes depuis 37 ans. Pourquoi tout cet engouement ? Retour en arrière, lorsque deux copains du village décident de lancer en 1984 la toute première course de brouettes de Saligny. À l'époque, Saligny n'est qu'un petit village de moins de 1000 habitants dont la principale festivité est une course cycliste qui ne suscite pas un grand intérêt. Mais en 1984, Jacky Rotureau, maire de Saligny depuis 1995, et Bernard Cailleteau découvrent l'existence d'une course de brouette à la télévision belge. Pour les deux hommes, c'est le déclic. Il décident de s'inspirer de ce concept fou pour dynamiser le village et le succès est total. Depuis, la course a lieu tous les 15 août, et le règlement est très simple : trois pousseurs qui se relaient, un passager dans la brouette, un minimum de décoration et de déguisement requis ainsi que l'obligation de boucler trois kilomètres par heure. Si certains profitent de l'évènement pour parader et fêter ça