Le Ballon d'or du peuple, mais aussi pour le peuple

La formule a fait mouche : " le Ballon d'or du peuple ". Sûrement préparée, elle participe à construire la nouvelle image d'un Karim Benzema plus sage et rassembleur, incarnation d'un " vrai foot " issu de la rue face à des instances et des institutions, voire des médias, qui ont été souvent cruels avec lui. Et si, grâce à lui, cette fort belle expression prenait finalement sens et corps ?

Benzema : "Il n'y a rien de politique"

Karim Benzema était en mission ce lundi soir. Ce Ballon d'or venait couronner son retour en grâce, devant Didier Deschamps et Noël Le Graët pour lesquels il n'a eu aucun mot. L'attribution de ce Ballon d'or, à ce joueur français et si symbolique par son parcours, permettait à ce prix, de plus en plus contesté, de se racheter auprès de l'opinion (on passera sous silence pudiquement celui de Leo Messi l'an dernier). Pour prolonger cette démarche, un prix Sócrates a d'abord été attribué à Sadio Mané en raison de ses actions caritatives au Sénégal, illustration d'un engagement " acceptable " par le système dominant du " foot ". Heureusement, Rai a souligné la véritable postérité de son frère de ce point de vue, à travers un appel limpide en faveur du vote Lula au Brésil. C'est donc peu dire que, dans un contexte où tous les regards et les oreilles sont tournés vers la prise de parole des joueurs, lade Karim Benzema a immédiatement fait mouche, en particulier sur les réseaux sociaux. Presque trop calibrée au bon moment.L'attaquant du Real s'est d'ailleurs immédiatement exprimé afin de contrer toute éventuelle récupération :Bref, la simple continuité du talentueux attaquant qui pense d'abord à l'équipe, compliment qui a été seriné toute la soirée... Il avait raison de se prémunir car, par exemple, Amnesty International avait immédiatement dégainé un tweet demandant à Benzema de se positionner sur le Qatar. Fidèle à sa ligne de conduite, l'ONG n'exige pas le boycott, mais que les joueurs usent sur place de leur aura pour faire plier le pays organisateur et la FIFA.

@Benzema, après le Ballon d'or, la prochaine étape c'est le #qatar2022. Votre parole aussi vaut de l'or : défendez publiquement les droits des travailleurs migrants au Qatar.