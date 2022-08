" Le Bahreïn est au Paris FC par intérêt, mais peut-être aussi par caprice "

Entre 2014 et 2016, le journaliste espagnol Emilio Sánchez Mediavilla a vécu dans le royaume méconnu du Bahreïn. Il en a tiré un récit immersif captivant (Une datcha dans le Golfe, aux éditions Métailié), qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de ce régime autoritaire, sponsor principal et actionnaire minoritaire du Paris FC, qui se déplace ce samedi à Niort.

"Un an après avoir atteint ce qui peut être considéré comme l'acmé du football bahreïnien, avec un barrage pour le Mondial 2010, cette sélection a été démantelée suite au printemps arabe."

C'est un jeu apprécié dans l'ensemble la société. Ils le jouent et suivent beaucoup les championnats européens. Quand j'y vivais, je voyais beaucoup de maillots du Real Madrid, du FC Barcelone et de Premier League. Dans les bars à chicha, on regarde le foot. Et puis, à côté, il y a des bars de type occidental où on vend de l'alcool, surtout fréquenté par des étrangers, où le football fonctionne comme un aimant pour attirer le public. Cette passion n'est toutefois pas partagée par les travailleurs esclaves - indiens, pakistanais, asiatiques du sud-est. Le vendredi, le pays se remplit ainsi de terrains improvisés où ces travailleurs aux conditions de vie misérables jouent au cricket.Faible, mais la sélection a été sur le point de se qualifier pour la Coupe du monde 2010. Bahreïn serait alors devenu le plus petit pays (765 km²) à participer à un Mondial, mais ils ont perdu en barrage contre la Nouvelle-Zélande. Cette équipe a bénéficié d'un soutien populaire massif, mais sa destinée a été tragique. En 2011, lors du printemps arabe, beaucoup de joueurs de la sélection ont participé aux manifestations, comme une bonne partie de la société. La répression a été brutale et les joueurs ont fait l'objet de représailles. Certains ont été détenus, d'autres se sont exilés ou ont dû demander pardon publiquement, à la télévision. Un an après avoir atteint ce qui peut être considéré comme l'acmé du football bahreïnien, cette sélection a été démantelée.Ils sont avant tout chiites, comme la majorité de la population, opprimée par un pouvoir sunnite. Et c'est comme ça dans tous les domaines, sauf dans l'armée, la police, les emplois publics, où les sunnites sont favorisés. L'État préfère même employer des policiers… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com