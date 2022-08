Le 4x100m nage libre mixte en or ! Kévin Mayer jette l'éponge

Le relais 4x100m nage libre mixte français est devenu champion d'Europe ! En clôture de la journée pour la natation, Maxime Grousset, Charles Rihoux, Charlotte Bonnet et Marie Wattel ont été pratiquement tout le temps en tête de la course et devancent au final la Grande-Bretagne et la Suède. C'est le deuxième titre européen d'affilée dans cette discipline. Marie Wattel avait décroché plus tôt la médaille d'argent sur le 100m papillon. Alors qu'elle était la grande favorite et qu'elle a mené la majeure partie de la course, elle a craqué dans les 15 derniers mètres pour s'incliner face à Louise Hansson. Après son titre et record du monde sur 100m, le Roumain David Popovici a remporté le titre sur le 200m avec un temps canon, 1'42'97, la troisième meilleure performance de tous les temps, la meilleure sans combinaison. Sur 50m dos, Yohann Ndoye-Brouard a pris la septième place de la finale. Pauline Mahieu et Emma Terebo seront en finale du 100m dos, comme Béryl Gastaldello sur 50m nage libre. Pour la première journée des championnats d'Europe d'athlétisme, Kévin Mayer, au départ du décathlon, a abandonné après la première épreuve du 100m à cause d'une douleur à l'adducteur et afin d'éviter la blessure. Il a couru son décathlon victorieux aux championnats du monde il y a seulement trois semaines. Mélina Robert-Michon s'est qualifiée pour la finale au lancer du disque, tout comme Jean-Marc Pontvianne et Enzo Hodebar au triple saut.

