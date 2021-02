Layvin Kurzawa, il est encore temps de mettre Paris à tes pieds

Régulièrement cible de moqueries depuis son arrivée à Paris il y a cinq ans et demi, Layvin Kurzawa a livré un match plein ce dimanche soir au Vélodrome face à l'OM (0-2). Ce n'est pas la première fois cette saison que le latéral gauche parisien est bon et il est temps de le dire : non, Layvin Kurzawa ne doit pas être le souffre-douleur du PSG.

Le changement, c'est maintenant

Sans un oubli affolant de Mr Benoît Bastien, visiblement fan d'art martiaux et pas choqué par le plaquage d'Hiroki Sakai sur Mauro Icardi à l'heure de jeu, Layvin Kurzawa aurait pu regarder dans les yeux son alter-ego Alessandro Florenzi et lui dire :Finalement, le latéral gauche du club de la capitale devra se contenter d'un succès dans un "Classique", son cinquième seulement comme titulaire en championnat depuis qu'il a élu domicile en région parisienne en 2015. Les autres fois, Layvin n'était pas en état de jouer ou tout simplement relégué derrière Maxwell ou Juan Bernat. L'histoire de la vie parisienne d'un homme qui en a déçu plus d'un par le passé, mais qui est toujours là et prêt à faire le job.Qu'on se le dise : Kurzawa n'a pas toujours été bon à Paris et la plupart des critiques à son égard étaient justifiées. Lorsqu'il rejoint le club parisien contre 23 millions d'euros pour remplacer le décevant Lucas Digne, il n'a que 22 ans et est une machine en devenir. Tout le monde se dit que le club parisien tient enfin son latéral gauche prêt à prendre la suite d'un Maxwell qui commence tout doucement à se faire vieux. Mais cinq ans plus tard, Kurzawa n'a que trop rarement enchaîné plus de cinq matchs de suite en Ligue 1 (hormis sur la deuxième partie de saison en 2018), et surtout jamais totalement convaincu ses boss Laurent Blanc, Unai Emery ou Thomas Tuchel. Les blessures n'ont pas non plus aidé, mais finalement, Layvin Kurzawa a quand même été prolongé (à sa plus grande surprise) de quatre ans cet été par Leonardo et pourrait donc rester neuf ans au total au sein du meilleur PSG de l'histoire. Face à l'OM, il a éclipsé le Kurzawa habituellement trop prudent et qui multipliait les passes en retrait. Il s'est affiché en forme, prêt à prendre son couloir et à tenter, encore et encore. Un cas de figure qui doit devenir monnaie courante pour un homme qui a (quand même) planté quatorze buts et délivré vingt-deux passes décisives en près de 150 matchs à Paris. Un homme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com