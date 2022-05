Laval recroque à la Ligue 2

Le Stade lavallois est de retour dans l'antichambre de l'élite. Après cinq saisons chaotiques en National marquées par la perte de son statut professionnel, le club mythique, qui fête ses 120 ans cette année, sort enfin la tête de l'eau, et c'est toute la Mayenne qui respire ! Alors que les Tango affrontent le Red Star ce vendredi soir dans un stade Le Basser en fusion, retour sur une saison exceptionnelle, qui pourrait offrir à Laval son premier titre.

Stade lavallois Red Star 06/05/2022 à 18h30 Championnat de National Diffusion sur

" On avait le sentiment d'un recrutement anarchique, manquant de préparation, avec des gars venant de championnats exotiques. " Michel, supporter de Laval

Acte 1 : l'enfer

C'est par ce slogan bisounours que Laurent Lairy, actionnaire du club depuis 18 ans, a entamé son mandat à la présidence du Stade lavallois, en avril 2021. Une époque où les Tango souriaient jaune. Alors que l'équipe végétait dans le bas-ventre mou de National et jouait à se faire peur, un communiqué signé par quatre groupes de supporters fustigeaitet déplorait le manque de dialogue avec les dirigeants. Le nouveau prés' laisse passer l'orage avant de lâcher uneauxUn an plus tard, tout est pardonné. Laval est en haut du classement et fait la bamboche depuis une semaine et l'officialisation de sa montée en Ligue 2. Analyse d'une pièce en trois actes, conclue par un happy end.Saison 2018-2019. Alors que la remontée leur tendait les bras, les Lavallois s'effondrent dans le sprint final et laissent le rival manceau prendre l'ascenseur du bonheur vers la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com