Laurent Viaud : "Je ne savais même pas que j'avais joué contre Messi"

S'il sait qu'il n'aura plus qu'à aller "aux champignons" lorsque la fracture entre lui et les jeunes qu'il forme au Stade rennais sera trop béante, Laurent Viaud peut toujours les attraper avec une anecdote pas piquée des hannetons. En 2005, l'ancien milieu d'Angers et Monaco était au marquage du jeune Leo Messi, lorsque celui qui n'était pas encore le G.O.A.T. inscrivait son premier but avec les pros. D'ailleurs, lui non plus ne s'en souvenait plus...

"Je sais que, moi, je ne pourrais pas être

Bien ! Au départ, il a fallu prendre mes marques. J'ai passé dix ans à Angers, j'y avais mes habitudes. À Rennes, je suis clairement sorti de ma zone de confort. Il a fallu m'adapter à une nouvelle façon de travailler, car ici, en matière de moyens humains, ça n'a rien à voir avec Angers. À Rennes, chez les U19, il y a vraiment un staff, avec un adjoint, donc il faut faire de la place à tout le monde, c'est un fonctionnement qui est complètement différent. Au début, les résultats étaient un peu compliqués, mais on a redressé la barre sur les derniers matchs, donc c'est positif, ça se met vraiment en place.Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé partir d'Angers, mais je n'étais plus en phase avec des décisions qui étaient prises au club. Pas forcément sur le fond, mais sur la forme. On a toujours été un club familial, et les dernières décisions qui ont été prises ne ressemblaient plus trop à ça. Je ne m'y retrouvais plus, donc je suis parti.Non, c'est sûr. Déjà, j'y avais passé un an et demi en tant que joueur, en 1997 et 1998. Ensuite, j'y ai passé deux ans en formation, de 2012 à 2014, pour valider mon diplôme de formateur, car Angers n'avait pas de centre de formation à l'époque. Donc forcément, quand je suis arrivé ici cet été, j'ai retrouvé des garçons qui étaient déjà là à l'époque, comme Jérome Hiaumet, Pierre-Emmanuel Bourdeau, et ça m'a aidé dans l'intégration. Idem pour le directeur du centre, Denis Arnaud, avec qui j'ai passé deux ans à Angers.