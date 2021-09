Laurent-David Samama : " Un match de foot me procure plus de jouissance qu'un porno "

Comme beaucoup de monde, Laurent-David Samama aime le porno et le football. Le journaliste, auteur et expert associé à la Fondation Jean-Jaurès voit beaucoup de similitudes dans l'évolution de ces deux passe-temps, et développe sa pensée dans l'essai Footporn, en librairie depuis le début du mois de septembre. Et si Rocco et Cristiano étaient les deux faces de la même pièce ?

Footporn sort aujourd'hui ! L'essai analyse la fabrication du fantasme à l'époque d'Amazon et d'Instagram et raconte une certaine pornographisation du football dans le jeu et ses à-côtés. De Cruyff à Messi, de Rocheteau à Mbappé... pic.twitter.com/mxWIgmMKds -- Laurent-David Samama (@ldsamama) September 2, 2021

Je voulais écrire un livre autour du football s'appuyant sur des concepts, une vraie théorie, et confronter cette théorie avec le réel. La pornographisation du football, c'est quelque chose que j'observais sur le tas, au stade et devant ma télé. Ça concerne autant l'accélération du jeu que l'exposition des corps, leur glamourisation à l'excès, comme lorsque Ronaldo pose en caleçon sur Instagram. On se souvient de cette photo : on le voit allongé sur un canapé, en socquettes et en boxer, en train de lire un livre, abdos saillants, entrejambe bien en évidence. Avec un corps de hardeur ! Tout à coup, on se met à voir les joueurs comme on ne les voyait jamais avant, comme des objets de désir. À titre de comparaison, les joueurs des années 1960 ou 1970, on les voyait surtout en survêtement trop larges, sans souci de l'image qu'ils renvoyaient au public. Le monde a changé : le PSG vient de signer une collab' pour que les joueurs s'habillent en costumes Dior avant les matchs. Tout cela relève d'une stratégie. Dior, Hugo Boss, la quête de stars du PSG, de Beckham à Neymar en passant par Messi : c'est aussi une façon de rendre le club de la capitale très désirable. La deuxième chose qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est une publicité pour le site de pari du groupe Barrière. Tout de suite, je me suis dit que c'était une esthétique que je reconnaissais. Et pour cause : c'est en fait la même charte graphique que celle du site X Pornhub !