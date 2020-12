Lauren : "Aujourd'hui, on donne trop de pouvoir aux joueurs"

Depuis qu'il a raccroché les crampons il y a 10 ans, Lauren est rentré à Séville, la ville où sa famille avait atterri du Cameroun lorsqu'il était petit, et s'est fait une place à la télévision espagnole, pour qui il décortique les matchs de Liga. L'occasion de faire un point sur ses projets entre coaching et FIFA, mais aussi de causer foot africain, Arsenal et nouvelles générations.

J'ai profité du confinement pour m'y mettre, je viens d'obtenir les licences A et B de l'UEFA. Si je poursuis dans cette voie, la prochaine étape sera la licence pro avec des cours au printemps prochain, en fonction de l'évolution de la pandémie. J'aime apprendre, être en formation permanente, donc j'avais ça en tête depuis un moment. C'est aussi lié au fait que je travaille dans les médias. Quand, à la télé, tu dois faire des analyses de matchs, d'équipes et de joueurs, plus tu es formé, plus ta vision sera pertinente. Ces diplômes sont aussi une porte ouverte pour le futur. On ne sait jamais de quoi il sera fait.Pas de ce sujet-là en particulier, mais on s'est rencontrés lors d'un événement à Londres. Je lui ai parlé de mon envie d'intégrer la FIFA pour un projet de développement du football africain. Je ne suis pas un Christophe Colomb qui va découvrir l'Amérique ou l'Afrique, il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet, mais les nouvelles idées sont toujours bienvenues. Je pourrais apporter une connaissance tirée de mes expériences dans le foot européen et de ma vision de l'administration. Avec Wenger, on s'est rappelés depuis, il m'a dit qu'il devait d'abord prendre ses marques dans son nouveau poste à la FIFA, mais qu'il avait bien pris en compte ma demande.Je pense que ça viendra avec le temps. Il y a Patrick Vieira à Nice, il y a eu Chris