Laure Calamy, actrice 100% douée pour la comédie

Laure Calamy lors d'une séance de pose pour le film "Antoinette dans les Cévennes", au festival du film francophone d'Angoulême le 29 août 2020 ( AFP / Yohan BONNET )

Connue du grand public grâce à la série "Dix pour cent", Laure Calamy a longtemps cumulé les seconds rôles, avant d'être sacrée vendredi meilleure actrice pour son interprétation enjouée d'une femme en quête d'amour.

A 45 ans, cette brune pétillante, douée pour la comédie, a remporté le César de la meilleure actrice pour "Antoinette dans les Cévennes", où elle joue aux côtés d'un âne.

Elle y interprète une institutrice amoureuse d'un homme marié, qu'elle décide de suivre, malgré tout, lors de ses vacances en famille. Elle se met pour l'occasion à la randonnée avec un âne, sur les pas de l'écrivain Robert Louis Stevenson.

Succès surprise de l'année 2020, cette comédie de Caroline Vignal repose sur l'abattage de Laure Calamy, habituée à des rôles drolatiques, parfois fantasques, dont le plus connu est celui de Noémie, secrétaire amoureuse de son patron et à l'enthousiasme inébranlable dans la série "Dix pour cent", sur le milieu des agents artistiques.

"C'est une actrice très généreuse, énergique, qui a un appétit de jeu, une jubilation à jouer assez extraordinaire...", confiait récemment Caroline Vignal à l'AFP.

L'actrice Laure Calamy lors de la 46ème cérémonie des Césars, le 12 mars 2021 à Paris ( POOL / Bertrand GUAY )

"Elle a des angoisses très fortes aussi, on s'est dit qu'on était assez parano toutes les deux", se souvient la réalisatrice qui n'a eu souvent besoin de diriger la comédienne. "Enfin, parfois pour baisser un peu le curseur, et calmer le jeu !".

Avant l'automne 2015, et la première saison de "Dix pour cent" sur France 2, Laure Calamy menait une carrière relativement discrète mais riche d'une vingtaine de pièces et de dizaines de courts et longs métrages.

Originaire d'Orléans, la comédienne se passionne, dès son jeune âge, pour le théâtre et monte à Paris après le bac pour y intégrer le Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

- Quatre saisons -

C'est là qu'elle va faire deux rencontres importantes: Vincent Macaigne, avec qui elle va collaborer à plusieurs reprises (son premier long-métrage "Pour le réconfort", notamment) et Olivier Py, aujourd'hui directeur du festival d'Avignon. Il l'a fait débuter sur les planches en 2001 et l'a aussi dirigée en 2014 ("Orlando ou l'impatience") et en 2017 ("Les Parisiens").

Laure Calamy à Angoulême, le 29 août 2020 ( AFP / Yohan BONNET )

Laure Calamy s'essaie à tous les genres, alternant entre pièces classiques comme celles de Corneille et œuvres plus contemporaines comme Bertolt Brecht.

Au cinéma, Bruno Podalydès lui offre son premier rôle dans "Bancs Publics (Versailles Rive Droite)" en 2009.

Elle apparaît ensuite dans de nombreux films d'auteur, comme "Un Monde sans femmes" de Guillaume Brac, "Neuf mois ferme" d'Albert Dupontel ou "Sous les jupes des filles" d'Audrey Dana.

L'aventure "Dix pour cent", qui s'étale sur quatre saisons, la fait connaître, tout comme Nicolas Maury qui joue son collègue Hervé, et lui ouvre de nouvelles portes. Des seconds rôles, principalement. A l'écran, elle joue aux côtés de Romain Duris ("Nos batailles"), Edouard Baer et Cécile de France ("Mademoiselle de Joncquières"), Virginie Efira ("Sibyl")...

En 2018, elle décroche une nomination pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour "Ava" de Léa Mysius, où elle campe une mère dépassée par sa fille adolescente.

Laure Calamy reçoit son César de la meilleure actrice à Paris le 12 mars 2021 ( POOL / Bertrand GUAY )

Le théâtre la récompense la même année en lui décernant le Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé pour "Le Jeu de l'amour et du hasard" dans une mise en scène de Catherine Hiegel.

Trois ans plus tôt, le Festival de Sundance, récompensant le cinéma indépendant, lui avait déjà décerné le prix d'interprétation pour "La Contre-allée" de Cécile Ducrocq.

Discrète sur sa vie privée, la comédienne revendique le fait de ne pas vouloir d'enfant. "Nous avons la chance de pouvoir vivre à une époque où il n'est pas indispensable de se reproduire, et c'est peut-être même rendre service à l'humanité que d'y renoncer", lançait-elle dans une interview à Libération.

may-fbe/am